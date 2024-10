Argotec inaugura lo Space Park, 25 milioni di investimento

Nasce a San Mauro Torinese, alle porte di Torino, lo Space Park. È il nuovo quartiere generale di Argotec, azienda torinese specializzata nella produzione di satelliti e volo umano, ed è stato realizzato con un investimento di 25 milioni di euro. Sono cento le nuove assunzioni previste con l'obiettivo di arrivare a 600 dipendenti. Oltre alla produzione ci sono numerosi laboratori e centri di controllo missione per il monitoraggio delle operazioni in orbita.

Al taglio del nastro hanno partecipato con l'amministratore delegato di Argotec David Avino, il ministro per le Imprese e il Made in Italy Adolfo Urso, il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio e il presidente dell'Agenzia Spaziale Italiana Teodora Valente.

Lo Space Park, realizzato su un'area di 60.000 metri quadrati nell'ambito del progetto Space Factory dell'Agenzia Spaziale Italiana, è in grado, a regime, di produrre oltre 50 satelliti l'anno e di ridurre fino al 32% i tempi di produzione di un satellite rispetto a quelli attuali. Il centro nasce con un ambizioso progetto di riqualificazione e trasformazione di un capolavoro dell'architettura contemporanea a firma dell'archistar Oscar Niemeyer che li concluse nel 1981.

"Non è un punto di arrivo, ma di partenza. Un risultato ottenuto grazie anche al Pnrr. Vogliamo continuare a crescere in Italia e all'estero, anche negli Stati Uniti. Realizzeremo un satellite a settimana per fare agricoltura di precisione, ma anche telecomunicazione lunare perché la luna è un obiettivo importante" ha spiegato Avino.



