Undici francobolli per 11 campioni del made in Italy

Sono ben 11 i francobolli italiani emessi oggi: ciascuno di essi celebra un'impresa italiana, a prescindere se ci sia una ricorrenza precisa.

Le imprese scelte sono: le ''Cartiere Pigna'' (industria cartaria) che sono nate nel 1839; la ''Pontificia Fonderia di campane Marinelli'' (con sede ad Agnone in provincia di Isernia, fanno risalire la loro storia all'anno mille); la ''Damiani'' (gioielleria) ha una storia centenaria; la ''Pineider'' ha una storia che risale al 1774 e si occupa di quaderni, taccuini, penne e biglietti da visita.; la ''Balma Capoduri e c.'' ha cento anni di storia alle spalle: ha sede a Voghera e produce cucitrici a pinza, perforatori e cosi' via; gli zuccherifici dell' ''Eridania'' hanno 125 anni di storia; la ''Pellegrini'' di Mestre ha un secolo di storia e si occupa di processi di stampa; la ''Cooperativa Ceramica di Imola'' ha 150 anni di storia e si occupa di rivestimenti in ceramica; l'''Amaro Lucano'' risale al 1894 e all'inventiva di Pasquale Vena; l'aceataia ''De Nigris'' risale al 1889; la ''Ely Lilly'' (farmaceutica) e' presente in Italia da 60 anni. In genere il valore postale presenta uno dei prodotti dell'azienda ma in qualche caso sono intervenuti anche artisti come Mimmo Paladino per l'aceto De Nigris. In altri casi si e' riprodotto l'etichetta tipica del prodotto, come nell'Amaro Lucano.

Ciascuno dei francobolli e' valido per la posta ordinaria.





