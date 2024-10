Prezzo dell'oro in rialzo questa mattina sui mercati delle materie prime: il lingotto con consegna immediata passa di mano a 2.681,4 dollari l'oncia in aumento dello 0,28%.Rialzo maggiore per i contratti con scadenza dicembre (Comex) che passano di mano a 2,699 dollari l'oncia (+0,32%).



