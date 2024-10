L'ex tintoria Sifta a Milano trasformata in 500 appartamenti

Consorzio Cooperative Lavoratori (CCL) e Libera Unione Mutualistica (LUM) si affiancano a Borio Mangiarotti nella trasformazione dell'ex stabilimento Sifta (azienda di tintoria e trasformazione tessile), un'area di circa 35.000 mq nel quartiere Bonola a Milano, nelle immediate vicinanze della fermata della Metropolitana, destinando una quota aggiuntiva del 10% a edilizia residenziale convenzionata ordinaria, oltre alla quota minima del 40% prevista dal piano di governo del territorio.

La collaborazione prevede che le Cooperative si occupino dei 17.500 mq di edilizia residenziale sociale e convenzionata, mentre Borio Mangiarotti svilupperà i restanti 17.500 mq di edilizia residenziale in libera vendita, in tutto il business plan prevede la costruzione di circa 500 appartamenti e la restituzione ai cittadini milanesi, in particolare agli abitanti del quartiere Bonola, di circa 15.000 mq di verde, riconnettendo con il tessuto urbano circostante un'area boschiva fino ad oggi inaccessibile.



