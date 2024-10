Lagarde, l'area euro non va verso una recessione

"L'area euro non va verso una recessione e siamo diretti verso un atterraggio morbido". Lo ha detto la presidente della Banca centrale europea, Christine Lagarde.

Lagarde si è soffermata comunque su alcuni rischi per lo scenario di crescita: un ulteriore inasprimento delle barriere commerciali costituirebbe "un rischio al ribasso" per le prospettive di crescita. la Bce inoltre monitora attentamente gli sviluppi nei due teatri di guerra, in Medio Oriente e Ucraina, i prezzi petroliferi e le misure di stimolo allo studio per l'economia cinese.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA