Contratto TenarisDalmine-Axpo per la fornitura di energia green

TenarisDalmine e Axpo Italia hanno sottoscritto un contratto della durata di 7 anni, che prevede la fornitura a TenarisDalmine da parte di Axpo di 15 GWh all'anno di energia verde certificata. E' quanto si legge in una nota.

"L'impegno di una leading company come TenarisDalmine su un orizzonte temporale di medio-lungo periodo testimonia la volontà di mettere al centro del proprio sviluppo una visione consapevole della sostenibilità d'impresa ed è al contempo un contributo concreto che, insieme, possiamo dare alla nascita di nuovi impianti di produzione rinnovabile in Italia", commenta Simone Demarchi, amministratore delegato di Axpo Italia.

"Questo contratto è un passaggio significativo nella transizione di TenarisDalmine verso una produzione sempre più sostenibile" sottolinea Michele Della Briotta - presidente Tenaris Europa e AD di TenarisDalmine. "La scelta di approvvigionarci di energia verde risponde alla volontà di integrare soluzioni a basso impatto ambientale nei nostri processi produttivi, contribuendo alla riduzione dell'impronta di carbonio aziendale". La fornitura di Axpo, si legge ancora, è un ulteriore passo nella strategia aziendale di decarbonizzazione di Tenaris in Italia, che si aggiunge al progetto dell'elettrolizzatore in corso con Snam e Tenova per la produzione on site di idrogeno utilizzato come combustibile alternativo al gas naturale (per il trattamento termico dei prodotti), e il progetto di ricerca ReMFra, co-finanziato dalla Commissione Europea, per la valorizzazione dei residui di processo della produzione e lavorazione dell'acciaio.



