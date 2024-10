Borsa: l'Europa chiude in rialzo con il taglio dei tassi

Seduta tonica per le Borse europee nel giorno in cui la Bce è tornata a tagliare i tassi e la sua presidente, Christine Lagarde, ha rassicurato sul fatto che il processo deflazionistico è "ben instradato" e che l'eurozona, nonostante il rallentamento della sua economia, non è diretta verso la recessione. Parigi ha chiuso in rialzo dell'1,22%, Francoforte dello 0,77% e Londra dello 0,67%, confortate anche dai buoni dati americani sulle vendite al dettaglio e sui sussidi di disoccupazione.



