Borsa: l'Europa allunga il passo in vista Bce, Milano +1%

Le Borse europee allungano il passo in vista della riunione della Bce, con gli analisti che hanno opinioni contrastanti sull'ipotesi di un ulteriore taglio dei tassi. In lieve rialzo i rendimenti dei titoli di Stato mentre l'euro scende a 1,0852 sul dollaro.

L'indice Stoxx 600 guadagna lo 0,6%. Parigi (+1,2%) e Milano (+1%) guidano i principali listini del Vecchio continente.

Positive anche Francoforte (+0,8%) e Londra (+0,2%) mentre è poco mossa Madrid (+0,01%). Acquisti per le banche (+1,3%) e le assicurazioni. Bene anche l'energia (+0,8%), con il prezzo del petrolio in aumento. Il Wti si attesta a 70,66 dollari al barile (+0,4%) e il Brent a 74,52 dollari (+0,4%).

A Piazza Affari mostra i muscoli Poste (+2,7%), dopo la sospensione temporanea del procedimento presso la Consob per l'approvazione del prospetto relativo all'offerta di azioni. In luce le banche con Banco Bpm (+2,5%), Fineco (+1,9%), Mps (+1,4%), Unicredit (+1,2%), dopo l'accordo sulle uscite volontarie e nuove assunzioni, Intesa (+1,1%), Popolare Sondrio (+0,8%). Acquisti su Stm (+1,1%), dopo i conti oltre le stime del colosso dei semiconduttori Tscm.

Fiacca Inwit (-0,6%) mentre sono poco mossi Tim (-0,04%), Bper e Unipol (-0,02%).



