Borsa: l'Asia chiude fiacca con i timori per la Cina

Le Borse asiatiche chiudono fiacche mentre aumentano i timori per la crescita economica della Cina.

Sotto i riflettori anche i timori geopolitici, in particolare in Medio Oriente. Le Borse europee, dove i future sono positivi, si avviano verso una seduta in rialzo, in attesa della riunione della Bce.

Chiude in negativo Tokyo (-0,69%), dopo il calo delle esportazioni. Sul fronte dei cambi lo yen si rivaluta sul dollaro, a 149,50, e sull'euro a 162,30. A contrattazioni ancora in corso sono in calo Hong Kong (-0,20%), Shanghai (-0,59%), Shenzhen (-0,16%) e Mumbai (-0,54%). Poco mossa Seul (-0,04%).

Sul fronte macroeconomico, dall'Eurozona in arrivo l'inflazione in seconda lettura e la bilancia commerciale. Dagli Stati Uniti le richieste dei sussidi di disoccupazione, la produzione industriale, le vendite al dettaglio e le scorte di petrolio settimanali.



