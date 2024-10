Arera,ormai parlare di eventi climatici eccezionali è fuorviante

"La sollecitazione esogena, che viene da alluvioni o da ondate di calore, sta diventando quasi sistemica ed è talmente frequente che parlare di evento eccezionale rischia di essere fuorviante". Così Stefano Besseghini, presidente dell'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambiente, a margine di Comolake in corso a Cernobbio, rispondendo a chi gli chiedeva un commento sullo stato delle reti elettriche dopo i recenti eventi di stress climatico.

"La regolazione - ha proseguito - si interroga su quanto sia da stimolare in termini di investimenti in maniera eccezionale, o quanto invece debba rientrare in una normalità modificata, per effetto di questa nuova situazione. Complessivamente mi pare che per ora il nostro sistema, che è un sistema abbastanza efficace, ben gestito e ben magliato, ben strutturato in termini di tecnologie e di infrastrutture, abbia resistito a queste sollecitazioni, ma certo non è il caso di appoggiarsi sugli allori rispetto a quanto è successo in passato".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA