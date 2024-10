Pichetto, fra un mese presentiamo Piano nazionale idrogeno

"Fra un mese presenteremo il Piano Strategico Nazionale per l'idrogeno, veicolo fondamentale per la decarbonizzazione e rappresenta una grande opportunità per il nostro Paese". Lo ha dichiarato il ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica Gilberto Pichetto, intervenendo alla Camera dei Deputati all'evento "Italian Hydrogen Summit", organizzato da H2IT, l'Associazione Italiana Idrogeno, volta a promuovere le tecnologie e i sistemi per la produzione e l'utilizzo dell'idrogeno.

"Stiamo lavorando su importanti infrastrutture e su investimenti sia nazionali che internazionali - ha aggiunto Pichetto -. Puntiamo a produrre e importare idrogeno, il che implica una trasformazione del sistema industriale italiano con un ammodernamento rilevante. È una sfida che intendiamo cogliere per far diventare l'Italia un hub sia per la produzione che per il trasporto del vettore verso l'Europa".

"Il piano nazionale per l'idrogeno prevede miglioramenti significativi - ha concluso il ministro -: abbiamo già una prima stesura in valutazione, con scenari a medio e lungo termine che prevediamo di presentare ufficialmente entro un mese. Siamo in fase di definizione. Oggi possiamo dire che l'Italia sul fronte dell'idrogeno è al passo con l'Europa e con gli obiettivi che dobbiamo raggiungere".



