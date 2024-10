Astolfi (Ieg), a Ecomondo quest'anno 100 espositori in più

"Quest'anno Ecomondo è un'edizione straordinaria, abbiamo due padiglioni in più. L'anno scorso gli espositori erano 1520, quest'anno sono 1622. Abbiamo un bel turnover di tecnologie, è una fiera che ogni anno si rinnova".

Lo ha detto il direttore della Divisione Green & Technology di Italian Exhibition Group, Alessandra Astolfi, a margine della presentazione alla Camera di Ecomondo, la fiera dell'economia circolare, a Rimani dal 5 all'8 novembre.

"Abbiamo visto che molti produttori stanno poponendo mezzi per l'igiene urbana molto più compatti, con carburanti più efficienti o carbon neutral - ha spiegato Astolfi -. C'è una grande presenza di questi veicoli. Poi c'è il tema degli imballaggi sostenibili, il ciclo della carta. Sul tessile, abbiamo la presenza di player che propongono impianti per riciclare le frazioni tessili. Poi c'è il tema dell'acqua. Ci sono imprese che usano l'intelligenza artificiale per ridurre le perdite negli acquedotti o per la depurazione dei fanghi".

A Ecomondo, ha concluso Astolfi, si parlerà anche di biocittà: "Sono la sfida del presente - ha detto -. Il tema della qualità dell'aria e del verde è fondamentale per chi governa le città. Milano per esempio presenterà la 'città spugna'. Mostreremo anche come cambiano i mercati ambulanti, come si organizzano le città di mare. Affronteremo il tema del verde per la mitigazione dei cambiamenti climatici".



