Amazon scommette sull'energia nucleare, sigla tre accordi

Amazon scommette sull'energia nucleare e firma tre accordi per lo sviluppo di progetti in quest'area, inclusa la costruzione di diversi piccoli reattori modulari. Lo annuncia Amazon in una nota. "Il nucleare è una fonte sicura di energia priva di carbonio che può aiutarci ad alimentare le nostre attività e a soddisfare la crescente domanda dei nostri clienti, mentre allo stesso tempo facciamo progressi" nell'impegno a emissione nette di carbonio pari a zero entro il 2040, ha detto Matt Garman, l'mministratore delegato di Amazon Web Service.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA