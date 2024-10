Abi sospende il giudizio sulla Manovra,'aspettiamo il testo'

L'Abi sospende il giudizio sulle misure contenute nella Manovra, comunicate ieri sera dal governo, che riguardano le banche per circa 3 miliardi di euro.

"Il comitato esecutivo dell' Associazione Bancaria Italiana - si legge in una nota mentre è ancora in corso la riunione a Roma - udite le comunicazioni del Presidente Antonio Patuelli e del Direttore Generale Marco Elio Rottigni, ha deciso che l'Abi si esprimera' sul disegno di Legge di bilancio dello Stato quando sara' possibile esaminarne l'articolato".



