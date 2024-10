Schillaci, 'più risorse a sanità, spero oltre 3 miliardi'

In Manovra "ci saranno più risorse per la Sanità", "spero oltre i tre miliardi". Lo ha precisato, commentando le ipotesi sulle cifre, il ministro della Salute Orazio Schillaci a margine dell'evento Welfare, Italia di Unipol in collaborazione con The European House-Ambrosetti. "Le risorse ci sono e ci saranno. Giorgetti e Meloni - dice dal palco - sanno benissimo quanto è importante la sanità. I giornalisti mi chiedono da 20 giorni quante risorse ci saranno. Non posso e non so dettagliare quanto, ma sicuramente ci sarà un incremento dei fondi rispetto al previsto. E soprattutto ho chiesto che siano destinati agli operatori sanitari".



