Pichetto, 'per il nucleare saranno possibili gli incentivi'

Per il nucleare "sicuramente sarà possibile prevedere incentivi, come per eolico, solare, gas e tutte le altre fonti di energia. D'altronde, essendo il mercato previsto anche quello dei grandi impianti energivori e delle società di gestione energetica, la collaborazione tra pubblico e privato vedrà una grossa fetta di investimenti anche da parte di questi ultimi".

Lo ha detto il ministro dell'Ambiente e della sicurezza energetica, Gilberto Pichetto, in audizione sul nucleare davanti alle Commissioni Ambiente ed Attività produttive della Camera.



