Ocse: tasso occupazione record oltre il 70%, Italia al 62%

I tassi di occupazione e di attività nella zona Ocse sono rimasti globalmente stabili, al 70,2 % e al 74% nel secondo trimestre 2024: è quanto scrive l'Ocse in una nota, precisando che si tratta rispettivamente dei ''livelli più elevati dal 2005 e 2008". Record per i due indicatori vengono segnalati in tredici dei 38 Paesi aderenti all'Ocse, tra cui Germania, Francia, Giappone e Messico. In Italia, il tasso di occupazione è sceso al 62% nel secondo trimestre 2024 contro il 62,1% del primo trimestre. Quanto al tasso di attività, sempre nel nostro Paese è calato al 66,7%, contro il 67% dei precedenti tre mesi.



