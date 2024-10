Istat, nel 2022 valore aggiunto delle imprese +11,3%

Nel 2022 in Italia continua a crescere il valore aggiunto delle imprese industriali e dei servizi, che generano un valore aggiunto di poco superiore ai mille miliardi, con una crescita, in termini nominali rispetto all'anno precedente, dell'11,3%. Lo rileva l'Istat nel report 'Conti economici delle imprese e dei gruppi di impresa'.

Considerando il 2019, ultimo anno pre-crisi pandemica, l'incremento nominale del valore aggiunto è del 21,1%.

Rispetto al 2021, in un contesto di generale ripresa dei prezzi alla produzione, crescono fatturato (+22,1%), Mol (+13,8%) e costo del lavoro (+9,0%).



