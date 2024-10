Indici Zew contrastati in Germania.

Migliora da 3,6 a 13,1 punti la fiducia economica degli investitori contro i 10,2 punti attesi. In peggioramento invece il sentimento sulle attuali condizioni economiche, sceso da -84,5 a -86,9 punti. Quanto all'Eurozona, è in miglioramento da 9,3 a 20,1 punti la fiducia economica degli investitori tedeschi, contro i 9,3 punti previsti.



