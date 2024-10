Cimbri, non trattare nello stesso modo banche, assicurazioni

Per il contributo straordinario richiesto dalla manovra al sistema finanziario "oggi c'è il consiglio dei ministri stasera e vedremo". Lo afferma il presidente del gruppo Unipol, Carlo Cimbri, invitando a non fare "di tutta l'erba un fascio". "Banche e assicurazioni - spiega - sono due soggetti diversi che vivono due fasi economiche diverse e quindi non si può trattarle nello stesso modo".

Cimbri sottolinea che nel 2023 i danni degli eventi naturali sono stati "pari a cinque volte il massimo che era stato liquidato storicamente" ed è stato "l'anno peggiore dal punto di vista della gestione tecnica delle assicurazioni per gli eventi".

Il presidente di Unipol contesta come "molto pericoloso il concetto di extra" profitto perché è "relativo" mentre restituire quando ci sono situazioni straordinarie, come è stato fatto durante il Covid e con il fondo Atlante, è una cosa diversa, "un punto vero, etico e morale di chi fa impresa".





