Butti accoglie a Cernobbio la delegazione G7

Si aprono a Villa Erba (Cernobbio) i lavori del G7 su Tecnologia e Digitale. La riunione è presieduta dal Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio con delega all'innovazione tecnologica, Alessio Butti che accoglie i Capi Delegazione. Partecipano ai lavoro anche la Commissaria Ue Margrethe Vestager e la rappresentante dell'Unesco Mariagrazia Squicciarini, le prime ad arrivare e per l'Ocse il vice segretario generale Ulrik Vestergaard Knudsen Strette di mano e foto di rito a inizio giornata e ospiti affascinati dall'atmosfera, nonostante il cielo grigio autunnale, che li ha accolti sulle sponde del Lago di Como. Per il Canada è presente Alexandra Dostal, per la Francia l'ambasciatore per gli Affari Digitali presso il Ministero per l'Europa e gli Affari Esteri, Henri Verdier; per la Germania il Ministro del Digitale e dei Trasporti, Volker Wissing; il Giappone ha 3 capi delegazione, il viceministro per la trasformazione digitale e chief officer della Digital Agency Takashi Asanuma, il viceministro per il Coordinamento delle Politiche presso il Ministero degli Affari Interni e delle Comunicazioni Takuo Imagawa e il vicedirettore generale per la Strategia IT presso il Ministero dell'Economia, Commercio e Industria Toshihiko Shibuya; per il Regno Unito Feryal Clark, ministro per AI e governo digitale; per gli Usa l'ambasciatore Straordinario Nathaniel C. Fick.



