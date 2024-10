Iea, crescita rinnovabili non basta per triplicarle al 2030

La crescita delle fonti rinnovabili in programma al momento non è in linea con l'obiettivo posto l'anno scorso da quasi 200 governi alla Cop28 di Dubai, cioè triplicare la capacità rinnovabili mondiale questo decennio.

Sulla base delle politiche adottate al momento dagli stati, la capacità globale nel 2030 raggiungerà soltanto 2,7 volte il suo livello del 2022. Lo prevede l'Agenzia internazionale per l'energia (Iea), organismo dell'Ocse, nel suo rapporto annuale sulle fonti rinnovabili.

L'analisi della Iea indica che raggiungere il target di triplicare è del tutto possibile, se i governi coglieranno opportunità di azione a breve termine. Secondo l'agenzia, le rinnovabili vengono installate così rapidamente da superare gli obiettivi esistenti dei governi. Quasi 70 paesi, che complessivamente rappresentano l'80% della capacità rinnovabili globale, sono sulla strada per per raggiungere o superare le loro attuali ambizioni per le rinnovabili al 2030.

Per Fatih Birol, direttore della Iea, "le rinnovabili si stanno muovendo più velocemente dei traguardi che i governi possono fissare per loro. Questo è dovuto non soltanto agli sforzi per ridurre le emissioni o per potenziare la sicurezza energetica, ma sempre di più perché le rinnovabili oggi offrono l'opzione più economica per aggiungere nuove centrali elettriche in quasi tutti i paesi del mondo".



