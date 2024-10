Giorgetti, trattamento 'migliore' su spese per i figli

"Quello da cui bisogna partire è che chi ha figli in età giovane o scolare sostiene sicuramente più spese. Queste spese meritano un trattamento migliore. Spero che martedì un segnale in questa direzione riusciremo a darlo". Lo ha detto il ministro dell'Economia, Giancarlo Giorgetti, parlando del tema della demografica e degli interventi nella prossima manovra alla festa del Foglio. "Ho preannunciato a tutti i miei colleghi, bisogna fare sacrifici e rinunciare a qualche programma, magari totalmente inutile". Dopodiché, "se non presenteranno proposte al ministro dell'Economia toccherà fare la parte del cattivo e provvederà lui" ha poi detto. "Tutti quanti chiedono, a volte puoi dire di sì, altre volte bisogna dire di no"



Riproduzione riservata © Copyright ANSA