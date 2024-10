Cina, taglio ai tassi sui mutui esistenti dal 25 ottobre

Le banche cinesi taglieranno i tassi sui mutui esistenti a partire dal 25 ottobre, in linea con le richieste della Banca centrale (Pboc) per ridurre la pressione sulle famiglie.

"Ad eccezione dei secondi mutui ipotecari a Pechino, Shanghai, Shenzhen e in alcune altre regioni, i tassi di interesse su tutti gli altri saranno adeguati" a non meno di 30 punti base al di sotto del tasso di prestito primario della Pboc, ha riferito il network statale Cctv.

La notizia è maturata nell'imminenza del briefing del ministro delle Finanze, Lan Fo'an, sugli "aggiustamenti significativi" della politica fiscale per favorire la ripresa economica



Riproduzione riservata © Copyright ANSA