Stellantis, i nuovi manager dall'Europa agli Usa alla Cina

Questi i cambiamenti nel management di Stellantis, decisi dall'amministratore delegato Carlos Tavares. Riguardano sia la responsabilità di aree come l'Europa allargata, la Cina e gli Usa, sia brand importanti come Alfa Romeo e Maserati.

Antonio Filosa, oltre a mantenere il ruolo di ceo del marchio Jeep, viene nominato chief operating officer per il Nord America al posto di Carlos Zarlenga, il cui prossimo incarico sarà annunciato in seguito.

Jean-Philippe Imparato, oltre a mantenere il ruolo di ceo di Pro One, viene nominato chief operating officer Enlarged Europe. Succede a Uwe Hochgeschurtz, che lascerà l'azienda.

Doug Ostermann viene nominato chief financial officer e sostituisce Natalie Knight, che lascerà l'azienda. In precedenza è stato chief operating officer di Stellantis China.

Gregoire Olivier, viene nominato chief operating officer per la Cina oltre a mantenere il ruolo di liaison officer di Leapmotor, grazie alla sua conoscenza ed esperienza maturata nel mercato cinese.

Santo Ficili viene nominato ceo di Maserati e Alfa Romeo e membro del Top Executive Team. Il prossimo incarico di Davide Grasso sarà oggetto di un ulteriore annuncio.

Per migliorare le performance commerciali, l'organizzazione della Supply Chain sarà trasferita dalla Divisione Acquisti guidata da Maxime Picat alla Divisione Manufacturing, sotto la guida di Arnaud Deboeuf. Picat si dedicherà con ancora maggiore attenzione ai miglioramenti delle performance da ottenere grazie al lavoro con i fornitori.





