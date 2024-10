Nel terzo trimestre le vendite di Volkswagen in calo del 7%

Le vendite globali di Volkswagen sono diminuite del 7% nel terzo trimestre, appesantite soprattutto dai cali in Asia ed Europa, ma anche per le difficoltà sui veicoli elettrici.

Lo rileva Bloomberg, aggiungendo che il marchio Porsche ha registrato vendite in Cina al livello più basso dell'ultimo decennio, proseguendo il trend di altre case automobilistiche europee di fascia alta come Bmw e Mercedes. Il calo è stato particolarmente netto per l'elettrico di Porsche con il modello Taycan, le cui vendite sono crollate del 47%.

Nel complesso, le vendite di Volkswagen nei veicoli elettrici sono scese del 12% in Europa e di oltre il 40% negli Stati Uniti.

Scarse le ripercussioni sul titolo del gruppo tedesco, che non ha ancora definito con i sindacati la possibile chiusura di stabilimenti in Germania: Volkswagen in Borsa a Francoforte scende dello 0,6% a 97,3 euro, comunque ai minimi degli ultimi nove anni.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA