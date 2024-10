Borsa: Milano prosegue positiva, corrono Mps e Brembo

La Borsa di Milano (+0,1%) prosegue positiva, mentre gli altri listini europei sono fiacchi. A Piazza Affari corre Mps (+3,6%), dopo le indiscrezioni di stampa relative all'ipotesi di un gruppo di imprenditori interessati ad entrare nella compagine societaria. Lo spread tra Btp e Bund è stabile a 128 punti, con il rendimento del decennale italiano al 3,54%.

Seduta in netto rialzo anche per A2a (+1,5%). In ordine sparso le banche con Intesa che guadagna lo 0,6%, Banco Bpm (+0,2%) e Unicredit (+0,1%) mentre sono in calo Bper (-0,6%), dopo il forte rialzo della vigilia con il nuovo piano industriale, e Popolare Sondrio (-0,5%).

Vendite su Stellantis (-1,3%), all'indomani dei cambi all'interno della società, e Leonardo (-1%). Scivola Tim (-2,7%). Fuori dal listino principale corre Brembo (+4,4%), dopo l'acquisizione della svedese di Ohlins.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA