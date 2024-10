Borsa: l'Europa si conferma cauta, Milano +0,37%

Le Borse europee si conferma positiva dopo l'avvio di Wall Street.

La lente resta sulle banche centrali ed, in particolare, alla Bce della prossima settimana il cui taglio di 25 punti base sembra abbastanza scontato.

L'indice d'area del Vecchio Continente, lo stoxx 600, sale di un quarto di punto con l'immobiliare in evidenza. Milano guadagna lo 0,37% con A2a (+3%), Ferrari (+2,2%), Mps (+2%).

Sotto pressione Tim (-4%) in linea con il settore e Stellantis (-4,4%) con i cambi tra le prime linee e l'audizione di Tavares in Parlamento. Tra le altre Piazze, Francoforte sale dello 0,35%, Parigi dello 0,29% e Madrid dello 0,29%. Anche Londra è in rialzo (+0,1%).

Lo spread tra Btp e Bund sale a 130 punti con il rendimenti del decennale italiano che crescono di 5 punti base al 3,59%.

Tra le commodity il petrolio è in flessione con il wti a 75,3 dollari (-0,7%) e il brent a sotto 79 dollari (-0,7%). Il gas sale a 40,3 euro al megawattora (+0,2%).

Infine per i cambi l'euro è stabile sul dollaro e passa di mano a 1,0939.



