Sabato sera e domenica disagi sui treni per sciopero Cub

Treni ancora a rischio nella serata di sabato 12 e praticamente nell'intera giornata di domenica 13 ottobre. La circolazione potrebbe risentire dello sciopero nazionale indetto dalla Cub trasporti per rivendicare la piattaforma di rinnovo del contratto per i dipendenti delle imprese che svolgono attività ferroviaria sia merci che viaggiatori. Gli orari dello stop vanno dalle ore 21.00 di sabato alle 20.59 di domenica. Non sono previste fasce di garanzia come nei giorni feriali.



