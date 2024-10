Fiom, senza vera trattativa su contratto è mobilitazione

"Siamo chiamati a dover preparare uno stato di agitazione in previsione della scadenza a metà novembre della moratoria sulle iniziative di lotta prevista dal Ccnl attraverso una campagna straordinaria di assemblee per informare le lavoratrici e i lavoratori. È iniziato con oggi il conto alla rovescia: se non ci sarà una reale trattativa sulla nostra piattaforma per il rinnovo dovremo mettere in campo tutte le iniziative necessarie dal blocco delle flessibilità fino allo sciopero". Così in una nota Michele De Palma, segretario generale Fiom-Cgil, al termine della trattativa sul rinnovo del contratto nazionale dei metalmeccanici.



