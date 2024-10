Fiera Milano guarda a Corea del Sud, opportunità parthership

Il presidente di Fiera Milano, Carlo Bonomi, ha incontrato il governatore della provincia di Chungcheongnam-do, Kim Tae Heum, e la delegazione della provincia sudcoreana in visita.

L'incontro ha segnato l'inizio di un dialogo proficuo su potenziali collaborazioni future tra Fiera Milano e la Provincia di Chungcheongnam-do, con un focus sul progetto del nuovo centro congressi coreano, che sarà inaugurato nel 2027 in Corea del Sud. Durante l'incontro, sono emerse le opportunità per una partnership strategica, che vedrebbe Fiera Milano condividere la propria esperienza nella gestione di grandi eventi e infrastrutture congressuali. Il nuovo centro congressi rappresenta per la Corea del Sud un investimento importante per lo sviluppo di una rete di eventi a livello internazionale, e Fiera Milano potrebbe giocare un ruolo determinante nel suo successo.

"Siamo estremamente soddisfatti dell'incontro odierno. La Corea del Sud rappresenta un partner strategico per Fiera Milano, come dimostra anche la presenza di 81 espositori coreani alla manifestazione Cphi in corso in questi giorni e la partecipazione di oltre 400 aziende coreane ai nostri eventi dal 2021 ad oggi", afferma il presidente di Fiera Milano, Carlo Bonomi. "Crediamo - aggiunge - fermamente che una collaborazione con la Provincia di Chungcheongnam-do che, con i suoi 2,2 milioni di abitanti e un valore di export pari a 107,4 miliardi di dollari, rappresenta la terza provincia più importante della Corea del Sud, possa creare nuove sinergie, portando benefici non solo ai nostri due Paesi, ma a livello internazionale.

Condividiamo valori comuni come l'innovazione, la sostenibilità e l'internazionalizzazione, ed è su queste basi che intendiamo costruire un futuro insieme".



