La Borsa di Tokyo avvia le contrattazioni in rialzo, in scia al record del Dow Jones con la tecnologia a guidare l'interesse degli investitori, mentre continua la svalutazione dello yen che dà slancio al settore export.

In apertura l'indice di riferimento Nikkei avanza dello 0,65% a quota 39,533.36, con un guadagno di 255 punti. Sul mercato dei cambi la divisa nipponica continua la fase di indebolimento sul dollaro a 149,10 e sull'euro a 163,10.



