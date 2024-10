Borsa: la Cina cresce con swap banca centrale, Hong Kong +3%

Mercati azionari asiatici e del Pacifico generalmente positivi, con le Borse dell'area cinese in chiaro rialzo.

Gli operatori sono mossi soprattutto dall'intervento della Banca centrale cinese (Pboc) che ha annunciato l'istituzione dì una 'facility swap' che offre alle aziende un accesso iniziale di 500 miliardi di yuan (circa 71 miliardi di dollari), mossa chiaramente a sostegno anche dei mercati.

Così la Borsa di Hong Kong si avvia alla chiusura in rialzo di oltre tre punti percentuali, con Shanghai in aumento del 2% e Shenzhen di oltre un punto. Più cauti gli altri listini: Sidney sale dello 0,4%, Seul dello 0,3 e Tokyo dello 0,2%.

Incerti i future sull'avvio delle piazze azionarie europee.





