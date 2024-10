Borsa: Europa incerta dopo l'inflazione Usa, Milano +0,2%

Le Borse europee si muovono in ordine sparso dopo l'avvio incerto di Wall Street che fai conti col dato sull'inflazione americana a settembre superiore alle attese. In parità c'è Londra mentre Parigi perde lo 0,24% e Francoforte lo 0,18%.

Fa meglio Milano (+0,2%) grazie allo slancio impresso alle banche dal piano di Bper (+6,2%), che trascina in prima battuta l'azionista Unipol (+3,1%) ma anche Bpm (+2,27%), Bps (+2,1%) , Unicredit (-1,56%) e Mps (+1,25%). Sul listino principale perdono oltre il 2% Iveco, Prysmian e Cucinelli .



