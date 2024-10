Villeroy, 'taglio dei tassi Bce molto probabile'

"Un taglio dei tassi è molto probabile e non sarà l'ultimo". Lo afferma il governatore della Banca di Francia e componente del governing council della Bce Francois Villeroy de Galhau a Franceibnfo Radio parlando della riunione dell'istituto centrale della prossima settimana.

Il governatore ha comunque sottolineato come "il ritmo successivo" degli eventuali tagli "dipenderà semplicemente dall'evoluzione della lotta contro l'inflazione" che, a suo avviso, si manterrà attorno al 2% in Francia all'inizio del prossimo anno e in Europa nel corso del 2025.



