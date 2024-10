Rendite catastali, a Roma e Milano fino a oltre 30% in più

Aumenti delle rendite catastali del 16-18% nel caso del passaggio di una classe e di oltre il 30% nel caso di un salto più ampio di due classi. E' quanto provocherebbe a Roma e Milano un aggiornamento dei valori catastali legato alle ristrutturazioni edilizie.

A Roma, ad esempio, un'abitazione popolare A4 della classe più bassa con 6 vani catastali in zona censuaria 2 con una rendita di livello base di 759 euro arriverebbe a 883 euro con passaggio di una classe (+16%) e a 1.038 euro con il passaggio di due classi (+36%). A Milano invece, un'abitazione popolare A4 di classe intermedia con 6 vani catastali in zona censuaria 2 passerebbe da una rendita di 604 euro a 712 euro con il passaggio di una classe (+18%) e a 836 euro con il passaggio di due classi.

L'aumento della rendita si fa sentire anche in città più piccole. Per esempio a Caserta, per un'analoga abitazione A4 in zona 1, il passaggio dalla classe più bassa a quella superiore fa aumentare la rendita del 20%, da 309,84 euro a 371,82. E per uno scatto due classi l'incremento raggiunge il 40% (fino a una rendita di 433,8 euro).



