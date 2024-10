Pichetto, a fine ottobre risultati Piattaforma per nucleare

"Per la fine di ottobre sono attesi i risultati del lavoro della Piattaforma per il nucleare sostenibile. Le conclusioni saranno la base per la strategia del governo per il nucleare". Lo ha detto il ministro dell'Ambiente e della sicurezza energetica, Gilberto Pichetto, in audizione davanti alle Commissioni Ambiente ed Attività produttive della Camera sulla politica del governo sul nucleare.

"Puntiamo su tecnologie molto diverse da quelle del passato - ha aggiunto Pichetto -: i piccoli reattori modulari (Smr) e il nucleare avanzato di 4/a generazione (Amr)". Secondo Pichetto, "il nucleare non sarà in antagonismo con le rinnovabili, ma di supporto, data la loro intermittenza".



