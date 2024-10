Giorgetti: 'L'intervento sulle accise non riguarda gli autotrasportatori'

"Gli autotrasportatori hanno una disciplina specifica e non sono interessati dal cosiddetto allineamento". Lo ha detto il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti interpellato sul riallineamento delle accise del gasolio e della benzina a margine del suo intervento sul Psb alla Camera.

Il settore dell'autotrasporto è in agitazione. "L'Unatras convoca il Comitato esecutivo, con all'ordine del giorno la proclamazione del fermo dell'autotrasporto", ha detto in mattinata Paolo Uggè, presidente del coordinamento nazionale delle principali associazioni di rappresentanza del settore. "Le dichiarazioni del ministro competente sul tema delle accise non forniscono un quadro chiaro di quelle che sono le scelte del governo", ha evidenziato Uggè, aggiungendo che "non è vero che tale decisione discenda da un obbligo imposto dall'Unione europea. La responsabilità ricade interamente sul governo italiano che aumenta le tasse su una categoria fondamentale per l'economia nazionale. Questo non è accettabile, così come è insolito il mancato confronto con le rappresentanze delle categorie interessate".

Confcommercio: 'No all'aumento delle accise sul gasolio'

"Se fossero confermate le ipotesi allo studio del Governo sull'aumento delle accise sul gasolio, questo eventuale provvedimento danneggerebbe non solo il sistema dell'autotrasporto, ma peserebbe negativamente sul complesso delle attività economiche". Così la Confcommercio in una nota nella quale auspica che si apra un tavolo di confronto con le categorie interessate, proprio per evitare incrementi della tassazione in un frangente di grave debolezza dei consumi delle famiglie. È davvero l'ultima cosa di cui c'è bisogno. Così Confcommercio in una nota.

