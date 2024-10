Deloitte premia 67 eccellenze che guardano all'innovazione

Quasi 70 eccellenze del made in Italy che in un contesto non facile hanno confermato una gestione aziendale virtuosa, ma anche un'attenzione ai nuovi trend tecnologici. Sono le società italiane che nel 2024 si sono aggiudicate il riconoscimento di 'Best Managed Companies' di Deloitte Private, giunto alla settima edizione. Le aziende premiate sono più numerose in Lombardia (25%), Emilia-Romagna (22%) e Veneto e Piemonte (10%).

Quanto ai settori di riferimento, quasi la metà (49%) sono realtà del settore manifatturiero, seguito a distanza dai comparti delle costruzioni, del commercio, del trasporto e fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata.

Circa 3 aziende su 5 sono a conduzione familiare e il 45% ha partecipato al programma ELITE-Gruppo Euronext. Il 13% è partecipata da un fondo di private equity e una su 10 è quotata in Borsa.

Il premio "testimonia la presenza di realtà imprenditoriali eccellenti nel nostro Paese. Tramite l'analisi dei parametri che sono cruciali per la gestione di un'impresa, abbiamo premiato le aziende che rappresentano l'eccellenza del nostro tessuto produttivo", commenta Ernesto Lanzillo, partner Deloitte e leader di Deloitte Private dell'area Central Mediterranean.

"Oltre a una solida base di aziende premiate che già facevano parte di questo percorso di crescita pluriennale, si sono aggiunte nuove realtà di altissimo profilo".

Per le società premiate i principali fattori per la propria strategia aziendale sono l'importanza di investire in tecnologia e innovazione (79%) e di diffondere una cultura aziendale a tutti i livelli dell'organizzazione (75%). Per migliorare la produttività, le aziende dichiarano di investire soprattutto nelle aree dell'innovazione (87%), della tecnologia (84%) e della struttura organizzativa (72%).



