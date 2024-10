Confindustria Verona: nuove tasse? Cosa altro dobbiamo dare?

Nuovi 'sacrifici' dalle imprese per sostenere manovra e conti pubblici? "Le imprese pagano già una tassa nascosta che è la malaburocrazia, vale 57 miliardi. Cosa altro dobbiamo dare a questo Paese?". Lo sottolinea, dall'assemblea degli industriali di Verona il presidente, Raffaele Boscaini.

Se la coperta è corta "si guardi alle priorità". E "facciamo una bella lotta a chi evade", dice, tra i passaggi di un ragionamento più ampio su transizioni e sfide per le imprese.

E delle sfide da affrontare sul territorio avverte: "Preferisco una politica ed una amministrazione che facciano degli sbagli piuttosto che una politica ed una amministrazione che non decidono", Verona "può essere il laboratorio di un metodo nuovo fatto di coesione e responsabilità".



