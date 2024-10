Antitrust bacchetta siti di auto elettriche per i green claim

Espressioni come "100% sostenibile", "100% Green", "Zero emissioni", "Impatto zero sull'ambiente" ed "Eco" sui siti per la vendita dei veicoli elettrici per la mobilità urbana Xev Yoyo e Microlino sono stati contestate dell'Antitrust come "green claim generici e senza indicazione della fase del ciclo di vita del prodotto" cui si riferiscono e rimosse dalle società.

L'Agcm (Autorità garante della concorrenza e del mercato) comunica in una nota di "aver concluso positivamente" una moral suasion nei confronti delle società Campello e Microlino Italia.





