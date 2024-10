Il petrolio ancora in caduta libera con gli analisti che vedono timori per l'economica cinese in assenza di stimoli alla crescita. Il mercato resta volatile in attesa di eventuali sviluppi delle tensioni in Medio Oriente.

Il greggio Usa scende a 73 dollari (Wti -4,6% a 73,65 dollari al barile). Il petrolio del Mare del Nord si attesta poco sopra i 77 dollari (Brent -4,3% a 77,41 dollari al barile).



Riproduzione riservata © Copyright ANSA