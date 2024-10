Dal 15 al 18 ottobre il ComoLake 2024,confronto sul digitale

Quattro giorni di confronto sulle politiche digitali di oggi e di domani, per fare da ponte tra istituzioni, imprese e università interessate ai nuovi paradigmi della crescita economica dell'Italia e dell'area euro-mediterranea nel complesso: torna dal 15 al 18 ottobre al Centro internazionale esposizione e congressi di Villa Erba Cernobbio (Como) l'Expo-Congress ComoLake2024, quest'anno alla sua seconda edizione.

L'evento internazionale su innovazione e digitale, dal titolo "The Great Challenge", è stato presentato oggi nella sala stampa estera da Erminio Fragassa, presidente di Micromegas, la società organizzatrice, e da Raffaele Barberio responsabile dell'agenda e dei rapporti con gli speaker. Sette le aree tematiche chiave sulle quali si concentreranno interventi e panel: reti e infrastrutture, energia, mobilità e trasporti, banking e fintech, intelligenza artificiale, sanità digitale e pubbliche amministrazioni. Oltre 160 i relatori attesi provenienti da 14 Paesi, in rappresentanza di governi, organizzazioni internazionali, università, organismi di controllo e aziende leader nel settore.

"L'edizione 2024 registra sostanziali implementazioni rispetto all'edizione zero dello scorso anno" ha sottolineato Fragassa. "L'evento - ha continuato - gode infatti di 26 patrocini e ha 84 partner industriali e 20 media partner, più altri 15 partner tra tecnici e local. Abbiamo avuto una significativa risposta da parte dei più grandi brand italiani e per noi questo è il più grande attestato di riconoscimento". Il presidente di Micromegas ha sottolineato anche "la spinta propulsiva del dipartimento per la Trasformazione digitale", che patrocina il ComoLake 2024, con "il sottosegretario Alessio Butti impegnato in maniera completa sulla riuscita dell'evento".





