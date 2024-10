Borsa: Hong Kong affonda, chiude a -9,41%

La Borsa di Hong Kong chiude la seduta con un tonfo in scia alle perdite di Wall Street e alle pesanti prese di beneficio innescate dai solidi rialzi accumulati nelle ultime settimane sulle aspettative di misure adottate o annunciate da Pechino per risollevare la crescita dell'economia cinese: l'indice Hang Seng cede il 9,41%, a 20.926,79 punti. Invece, Shanghai e Shenzhen, alla riapertura dopo la lunga festività della Golden Week, hanno visto gli indici Composite salire, rispettivamente, del 4,59% e dell'8,89%, a 3.489,78 e a 2.098,77 punti, nel giorno delle nuove indicazioni di Pechino "per promuovere in modo solido la crescita".



