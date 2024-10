Torna boom mercato Gb delle case, terzo mese di fila di ripresa

Si confermano e si consolidano per il terzo mese di fila i segnali di rilancio del mercato immobiliare britannico, gallina dalle uova d'oro negli ultimi decenni (fra investimenti e speculazione) dell'economia del Regno Unito. La certificazione arriva dai dati aggiornati di settembre diffusi oggi da Halifax, colosso dei mutui sull'isola, stando ai quali il prezzo medio delle case è risalito a 293.399 sterline per atto di vendita (circa 350.000 euro): a un soffio dal record di sempre i cifra assoluta toccato con 293.507 sterline nel giugno 2022.

A sostenere il trend è il calo progressivo delle rate sui mutui, come sottolinea Amanda Bryden, capo della divisione Mortgages di Halifax. Il balzo dei prezzi è stato pari a settembre al 4,7% rispetto allo stesso mese dell'anno scorso, ossia la percentuale di più elevata dal novembre 2022; mentre le domande sulla concessione d'un mutuo immobiliare si sono impennate addirittura del 40%, picco da oltre due anni.

A stimolare la ripresa sono del resto pure le aspettative di nuovi tagli degli interessi sui tassi da parte della Bank of England (BoE), dopo la pausa dell'ultimo bimestre: tassi i cui livelli sono tuttora elevati rispetto agli standard britannici (e alle disponibilità di milioni di potenziali compratori di case), vicini a ai massimi storici dal 2008, malgrado la riduzione di agosto al 5% in parallelo con il rientro dell'inflazione verso (seppure per ora non sotto) l'obiettivo del 2%.



