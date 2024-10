Salgono nel secondo trimestre le rimesse degli immigrati, +1,8%

Salgono, nel secondo trimestre del 2024, le rimesse inviate all'estero dagli stranieri residenti in Italia. Secondo le tabelle della Banca d'Italia sono aumentate dell'1,8 per cento rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente.

Gli incrementi più consistenti, registrati soprattutto nei flussi verso i paesi dell'Asia (+5,5 per cento), dell'America centro-meridionale (+5,4 per cento) e del Nord Africa e Vicino Oriente (+4,3 per cento) "hanno più che compensato il calo dei flussi verso l'Africa-sub-sahariana (-8,0 per cento) e verso i paesi dell'Unione europea (-7,1 per cento)" rileva l'istituto centrale.

Sulla base dei quattro trimestri terminanti in giugno 2024, Bangladesh, Pakistan e Filippine si confermano i primi tre paesi beneficiari delle rimesse dall'Italia, avendo ricevuto rispettivamente il 15,1, l'8,0 e il 7,1 per cento dei flussi in uscita.



