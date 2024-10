Italgas raddoppia, 15,6 miliardi di investimenti al 2030

Italgas raddoppia e prevede 15,6 miliardi di euro di investimenti al 2030, il 92% in più del precedente piano. Lo annuncia il gruppo che punta a diventare un "campione europeo in grado di realizzare l'industria del gas del futuro". Con l'acquisizione di 2i Rete Gas, la "diffusa applicazione dell'intelligenza artificiale nel gas, nell'acqua, e nell'efficienza energetica, e con la digitalizzazione Italgas punta a una crescita degli utili a doppia cifra nell'arco del piano". In crescita del 5% annuo sui 35,2 centesimi del 2023 fino al 2026. Il dividendo ,invariato al 65% il rapporto di redistribuzione



Riproduzione riservata © Copyright ANSA