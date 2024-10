Borsa: Milano bene con Madrid, attesa per scelte banche centrali

Prima seduta della settimana positiva per la Borsa di Milano: l'indice Ftse Mib ha concluso in crescita dello 0,66% a 33.814 punti, l'Ftse All share in aumento dello 0,60% a quota 35.954.

Un rialzo che ha permesso a Piazza Affari di essere la Borsa migliore insieme a Madrid in Europa, dove i mercati azionari sono quasi tutti in crescita: oltre al listino spagnolo salito dello 0,6% finale, Parigi ha concluso in rialzo dello 0,4%, con Londra positiva dello 0,2% e Amsterdam dello 0,1%. Francoforte invece ha registrato una limatura di qualche frazione.

Con gli operatori che attendono soprattutto le scelte di Bce e Fed sulla riduzione dei tassi, lo spread tra Btp e Bund tedeschi a 10 anni si è mosso senza grandi variazioni a 131 punti base, con il rendimento del prodotto del Tesoro al 3,57%.

Sul fronte dell'energia il gas ha chiuso in calo dell'1,8% a 40,2 euro al Megawattora, mentre il petrolio ha segnato una corsa del 3,5% a 77 dollari al barile soprattutto sulle tensioni internazionali.

In questo clima in Piazza Affari Amplifon ha corso di oltre quattro punti percentuali dopo che Jp Morgan ha alzato il target price sul titolo, mentre Recordati, Bper e Moncler sono saliti di oltre il 2%. In calo di mezzo punto Tim, debole Erg scesa dell'1,5% finale.



