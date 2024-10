Il 'Buy Now pay' later cresce ma restano timori su debito

Il Buy Now pay later, ovvero il sistema di pagamento che permette online di rateizzare i pagamenti, offerto da diversi operatori e fintech, cresce in Italia ma viene ancora usaro in maniera intermittente e restano i dubbi sui costi e i timori sull'eccessivo indebitamento. Come emerge da una ricerca della piattaforma di recensioni Trustpilot, il 41% degli italiani ha utilizzato almeno una volta il servizio, seppur con frequenza variabile.

Solo il 16% lo usa frequentemente, mentre la maggioranza (58%) lo utilizza occasionalmente. Per molti, sottolinea la ricerca, il Buy Bow "rappresenta un modo conveniente per ottenere maggiore flessibilità finanziaria, specialmente tra i giovani: il dato raggiunge il 70% nella fascia di età compresa tra i 18-24 anni. Tuttavia, solo il 3% degli intervistati lo considera come il metodo di pagamento preferito per gli acquisti quotidiani.

La principale ragione che spinge gli italiani a sceglierlo è la maggiore flessibilità finanziaria offerta da questo metodo di pagamento (64%). Nonostante i benefici percepiti, il 43% degli italiani esprime preoccupazioni sui costi aggiuntivi e sugli interessi. Un altro timore significativo riguarda l'indebitamento eccessivo (35%), con una percentuale più alta tra i giovani (26% tra i 18-24 anni). Il 26% degli utenti teme inoltre di non riuscire a gestire i pagamenti puntuali.

Infine il 54% dei giovani tra i 24 e i 34 anni considera le recensioni online come la principale fonte di informazione prima di adottare un nuovo metodo di pagamento.



