Festival Digitale Popolare a Torino, chiude con 5mila presenze

Chiude con cinquemila presenze la terza edizione del Festival del Digitale Popolare di Torino.

Piazza San Carlo ha ospitato per tre giorni di eventi, dibattiti e interviste intorno al digitale e alle nuove frontiere aperte dall'intelligenza artificiale in tutti i campi del sapere umano, del lavoro e delle professioni.

"Abbiamo visto tanta partecipazione in questi tre giorni, su tutti gli argomenti, una lunga maratona che ci ha consentito di coinvolgere tante tipologie di persone, anche, e la cosa ci rende molto felici, di chi magari ha poca familiarità con i temi dell'evento - spiega Francesco Di Costanzo, presidente della Fondazione Italia Digitale - Siamo quindi riusciti nel nostro obiettivo, fare del digitale qualcosa di popolare: non è un obiettivo facile, ma la sfida della piazza è vinta. Quindi proseguiremo sicuramente a Torino e sicuramente in piazza, che era la nostra ambizione fin dall'inizio. Grazie alla Città per il grande sostegno al Festival e in generale per quello che fa sui temi del digitale e dell'innovazione, accogliamo con entusiasmo per la prossima edizione l'idea dell'assessora Foglietta di coinvolgere ancora di più la cittadinanza anche la sera".



